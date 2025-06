Addio a Carlo Bortolomasi. Con i fratelli ideò il Superzampone

La comunità di Castelnuovo Rangone piange la scomparsa, avvenuta domenica all’età di 90 anni, di Geminiano Bortolamasi detto Carlo, tra gli ideatori del Superzampone assieme agli altri due suoi fratelli: Sante, scomparso nel 2012, e Giorgio, venuto a mancare nel 2013. I funerali saranno celebrati oggi alle 8,45, nella chiesa di Castelnuovo Rangone.

Famiglia molto unita e di antica tradizione contadina (oltre ai tre fratelli c’era anche la loro sorella Anna, prematuramente scomparsa), Geminiano, nato esattamente il 31 gennaio 1935 (i genitori Angelino ed Elvira gli avevano dato questo nome essendo nato proprio il giorno dedicato a questo santo, patrono di Modena), era il primogenito dei quattro fratelli e li ha spesso seguiti anche nella vita lavorativa, così come nelle passioni comuni.

Come ha raccontato Stefano, figlio di Sante e nipote di Geminiano, che oggi porta avanti per la famiglia Bortolamasi la tradizione del Superzampone (iniziata nel 1989), Carlo dopo una prima esperienza in campagna avviò con i fratelli un’attività nell’autotrasporto di sottoprodotti di origine animale. In seguito, sempre con i fratelli aprì una salumeria e, infine, tornò poi a fare l’autotrasportatore. La passione per il suo territorio e le tradizioni lo portarono a collaborare, assieme a Sante e a Giorgio, a tanti progetti. Tra questi, appunto, quello del Superzampone e la sfilata dei trattori d’epoca, che sempre dalla metà degli anni ottanta è diventato un appuntamento fisso a Castelnuovo Rangone.

Il sindaco di Castelnuovo, Massimo Paradisi, ha commentato: "L’Amministrazione comunale si stringe a famigliari, amici e conoscenti, nonché alla comunità tutta, per la scomparsa di Geminiano ’Carlo’ Bortolamasi, storica e stimata figura di Castelnuovo, amante delle sue tradizioni, dall’industria salumiera alla cultura contadina, promotore insieme al fratello Sante e ai maestri salumieri della Festa del Superzampone".

Marco Pederzoli