Addio a Carlo Gaggioli, era il ’Re del Pignoletto’

Si svolgeranno domani, alle 10, nella Chiesa Abbaziale di Zola Predosa, i funerali di Carlo Gaggioli, deceduto lunedì scorso all’età di 93 anni. Veterinario e noto viticoltore, risiedeva nella cittadina bolognese, ma era sempre rimasto legatissimo a Montese, suo paese natale. Quassù partecipava anche a iniziative di promozione turistica, fra le quali, nell’ambito della Festa della ‘Patata di Montese’, il concorso di giovani chef della scuola alberghiera di Serramazzoni. E immancabilmente offriva il suo Pignoletto per annaffiare i piatti proposti dagli studenti. Era un suo orgoglio questo vino, che produceva a Zola nell’azienda ecosostenibile Agricola Gaggioli Vini. Aveva ottenuto tanti premi e riconoscimenti per questa sua attività, fra i quali il titolo di ‘Re del Pignoletto’ e, lo scorso anno il Tre Bicchieri dell’eccellenza secondo il Gambero Rosso col suo Pignoletto superiore Docg 2021.

Lo scorso 15 novembre ricevemmo il seguente messaggio: "Ogni tanto una bella notizia: per la guida di Luca Maroni, il Pignoletto superiore 2022 Docg è stato classificato il Miglior Pignoletto Italiano per vitigno e tipologia".

Gaggioli, che aveva ricoperto anche incarichi di consigliere e vice presidente del Consorzio dei Vini Colli Bolognesi, a Montese aveva trascorso parte della sua vita, compreso il periodo della seconda guerra mondiale. Lo scorso anno, a seguito dello scoppio del conflitto russo-ucraino, in un’intervista al Carlino disse: "Ho ancora nelle gambe le schegge delle bombe. Una sera, verso il 20 di febbraio 1945, eravamo in casa e stavamo mangiando un po’ di polenta attorno al fuoco, sentimmo un gran colpo e vedemmo il cielo stellato. Una bomba aveva colpito il tetto della casa. Noi rimanemmo feriti e parecchi tedeschi morirono. Scene che non avrei mai voluto rivedere e che mi provocano tristezza e angoscia". Ha lasciato i figli Letizia e Pierluca, la nipote Lorenza e il fratello Erminio.

Walter Bellisi