Addio a Cionini, storica farmacista

Anche Vignola piange la scomparsa di Marisa Cionini, la fondatrice della Farmacia di Brodano venuta a mancare martedì scorso all’età di 92 anni. All’indomani della celebrazione del funerale in Duomo a Modena, avvenuta giovedì, la ricorda con tanto affetto il nipote Giorgio Zanoli. "Per me – spiega – è stata come una seconda mamma". Persona molto riservata, schiva e appassionata da sempre al suo lavoro ("voleva fare la farmacista fin da quando frequentava il liceo"), ha sempre mostrato un grande spirito organizzatore, rinnovando negli anni prima la farmacia di Guiglia e poi aprendo quella di Brodano.