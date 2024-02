Addio a Cisco Egidi, decano della pallavolo

Si è spento nella prima mattina di venerdì Francesco ‘Cisco’ Egidi, decano degli allenatori e dirigenti modenesi, giocatore dotato di grande talento e punta di diamante di Minelli e Faenza negli anni Settanta. Avrebbe compiuto 73 anni il 23 marzo, ‘Cisco’, che ha lottato contro una lunga malattia sempre circondato dall’affetto della moglie Bruna. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata e la famiglia chiede di indirizzare qualsiasi tipo di donazione all’associazione ‘Angela Serra’.

Nato pallavolisticamente ad Ascoli Piceno sua città natale, poi trasferitosi alla Spem di Faenza nelle giovanili esordì in serie A nel 1970, allenato da Mauro Mescoli.

Il passaggio a Modena avviene nel 1971 alla Minelli in serie A1 sotto la guida di Livio Selmi con compagni di squadra del calibro di Buzzega, Padovani, i due Zanetti, Iotti, personaggi che hanno fatto la storia della pallavolo modenese. Rimasto con la Minelli fino alla chiusura della storica società geminiana nel 1975, torna poi a Faenza. "Con la Minelli ha fatto di tutto – lo ricorda proprio il suo ex allenatore Livio Selmi – perché era un talento naturale in tutti i fondamentali, col bagher, col braccio, col polso. In base alle esigenze ha accettato di fare lo schiacciatore, il centrale, anche il palleggiatore al bisogno, sapeva districarsi anche in quel ruolo. Un giocatore di grande generosità al quale ero legatissimo, un leader del nostro gruppo. Per me, in quegli ultimi anni alla Minelli, è stato anche una grande spalla, con Paolo e Franco Zanetti e Silvano Mazzi è stato utile averlo, ha tenuto legate le varie anime del gruppo, un leader anche poi nella successiva carriera da dirigente".

Egidi gioca di nuovo a Faenza, appunto, Cesenatico e Chieti. Giocatore di altri tempi, capace di fare tutto, grande saltatore e grande spirito per generosità in campo, ha contato anche 60 presenze con la Nazionale Juniores, 11 con la Nazionale maggiore. La base dai tempi della Minelli rimane a Modena, perché Egidi lavora in Provincia e poi all’amministrazione dei Vigili del Fuoco dove inizia il suo percorso di costruzione del Gruppo Sportivo Menegola: all’inizio Egidi fa tutto, dirigente, allenatore e giocatore, e costruisce dal niente un gruppo con squadre di vertice per la C Nazionale sia maschile che femminile. Diventa così il catalizzatore di centinaia di giovani che tra anni Ottanta, Novanta e parzialmente Duemila diventano una base incredibile per il movimento pallavolistico modenese, portando anche i giovani in giro per l’Europa. Continua poi l’attività da dirigente anche all’Audax Casinalbo, a Villanova e in varie altre realtà modenesi fino a pochi anni fa.

Alessandro Trebbi