Addio a Claudio Biondini. A 27 anni fu salvato dal rene di Beppe Viola

È scomparso ieri a 68 anni Claudio Biondini di Frassinoro, che il 19 ottobre 1982 ebbe a Milano un trapianto di rene donato dal noto giornalista Beppe Viola morto il giorno prima. All’epoca fu la madre Tina a darne notizia sulla stampa ringraziando pubblicamente la memoria di Beppe Viola per averle salvato il figlio. Lo stesso Claudio in tempi recenti ha pubblicato sui social il suo ringraziamento: "Grazie Beppe, la tua scelta consapevole mi permette di essere ancora qui e vivere i sogni, le gioie, i dolori e gli errori di una vita, ma di vivere!" L’operazione di trapianto di rene fu seguita all’epoca con una certa apprensione da Enzo Ferrari, presso la cui ditta a Maranello lavorava il padre Rodolfo trasferitosi da Frassinoro proprio per le cure del figlio. "Claudio aveva 27 anni; è stata una vicenda che colpì tutta la Valle del Dragone – dice Ferdinando Lunardi, memoria storica di Piandelagotti e dintorni – e ricordo che il giorno seguente alla riuscita dell’operazione fu questa la principale notizia riportata dal Resto del Carlino nella prima edizione dopo il rinnovamento grafico e di intitolazione del 1982, annunciata anche con altoparlanti per le vie del paese. Ora ci stringiamo nel suo affettuoso ricordo con sentite condoglianze ai suoi cari ’ Le esequie odierne si terranno alle ore 11 nell’Abbazia di Frassinoro, a cura delle onoranze Coriani di Montefiorino.

g. p.