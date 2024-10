Addio a Corrado Zanoli: "Un vero artigiano di vita"

Nonantola piange il volontario Corrado Zanoli. Si sono svolti ieri pomeriggio presso la chiesa della Pieve, i funerali di Corrado Zanoli, deceduto venerdì a 86 anni.

Nota ed apprezzata figura del volontariato nonantolano, Zanoli era molto conosciuto in paese anche per l’attività di artigiano, che ha svolto per molti anni nella propria falegnameria di via Larga. Attività iniziata dal padre Francesco costruendo botti, poi serramenti in legno, e dopo la pensione, violini, che suonava con maestria. Corrado ereditò dal padre, non solo il mestiere, ma anche la passione per la musica, suonando il mandolino in occasione delle festività. Nella sua veste di volontario, Corrado Zanoli "al falegnàm" ha collaborato per diversi anni, nell’allestire i carri per il Carnevale dei Ragazzi. Alta professionalità, altruismo, un uomo, definito nell’orazione funebre dal parroco don Alberto Zironi "un vero artigiano di vita".

Gian Luigi Casalgrandi