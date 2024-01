Addio a Daniele Rubboli. Dai concerti ai saggi, una vita per il teatro

Da bambino ascoltava i concerti alla radio: "Avevo cinque anni quando mio papà mi accompagnò per la prima volta al teatro Comunale di Modena, dietro le quinte, fra i cantanti", raccontava Daniele Rubboli. Nella musica, nel teatro, nello spettacolo, nell’arte e nella bellezza ha vissuto sempre: giornalista, scrittore, musicologo, grande esperto di lirica e scopritore di talenti, Daniele Rubboli si è spento giovedì sera all’ospedale di Baggiovara. Avrebbe compiuto 80 anni in aprile.

Nato a Modena, a 9 anni Daniele Rubboli si è trasferito a Villa Entrà di Massa Finalese con i genitori, insegnanti elementari, che avevano ottenuto il posto proprio nella Bassa. Anche la scuola media l’ha frequentata a Finale. Quindi gli studi superiori, prima al liceo Pico di Mirandola, poi al Muratori di Modena, quando la famiglia è rientrata in città. "Proprio a Finale ebbi la prima esperienza sul palco: mio padre Leo mi fece debuttare da ragazzino come presentatore dello spettacolo della scuola", ricordava Rubboli. Da quel palco non è più sceso, appassionandosi sempre più al mondo dell’opera e dell’operetta. In parallelo già negli anni ‘60 presentava spettacoli alla ‘Domus’ (oggi teatro Michelangelo): "C’erano Caterina Caselli, l’Equipe 84, i Nomadi che erano appena ‘nati’, i Marines con Ambra Borelli...". Rubboli ha avviato allora anche la sua attività di giornalista musicale che lo ha portato in diverse testate e fino al 1988 nella redazione di Tv Sorrisi e Canzoni. L’Ordine dei giornalisti della Lombardia lo ha premiato per cinquant’anni di professione. Per lavoro e nella vita si è spostato fra varie città, da Ferrara a Bologna, da Roma a Milano, dove ha vissuto a lungo: amava anche la montagna, la Val Pusteria con i suoi meravigliosi paesaggi.

Dalla fine degli anni ‘80 Rubboli ha deciso di dedicarsi solo al teatro musicale e alla stesura di testi: ha fondato a Milano il Laboratorio Lirico Europeo, ha scritto e messo in scena i suoi recital, scegliendo sempre come protagonisti giovani artisti. A Modena, per esempio, ha ideato vari spettacoli per la Società del Sandrone, ha condotto – sempre con tocco esperto e brillante – tantissimi concerti della storica Corale Rossini per la quale ha anche curato mostre su grandi artisti e compositori, a Finale ha presentato originali spettacoli itineranti, sempre intessuti di aneddoti e di curiosità. Rubboli ha saputo infondere il suo spirito eclettico in decine di libri di saggistica musicale, dalla biografia di Ruggero Leoncavallo e del tenore Arrigo Pola, finalese, maestro di Pavarotti, fino alla storia dell’avanspettacolo a Modena: con Artestampa ha pubblicato anche una storia delle maschere italiane. Fino all’ultimo ha lavorato a un libro su Giacomo Puccini, di cui proprio quest’anno si celebra il centenario. Collaborando anche con diversi club e associazioni, ha sempre voluto mantenere viva la passione per la lirica, un vero patrimonio nazionale che – raccomandava – "occorre tramandare ai giovani".

La scomparsa di Rubboli ha suscitato profonda emozione. Fra i messaggi di cordoglio, quello di Elisa Cavallini, assessore alla cultura del Comune di Finale: "Ci mancheranno la sua profonda conoscenza musicale e la passione che metteva in ogni spettacolo", scrive. Rubboli, che era vedovo da un anno, lascia il figlio Walter, i nipoti, i familiari. L’ultimo saluto verrà tributato lunedì alle 14.30 nella chiesa della Sacra Famiglia a Vaciglio.