Addio a Danilo Morini, fu direttore dell’ospedale di Carpi

È morto il sindaco dei record Danilo Morini, storico ex deputato della Democrazia Cristiana ed ex dirigente amministrativo dell’ospedale di Carpi. Si è spento nella notte di ieri all’età di 89 anni all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio. Nato a Villa Minozzo, ma residente a lungo a Castellarano, nel comprensorio ceramico reggiano, Comune di cui è stato primo cittadino dal 1956 al 1965: all’epoca, a soli 22 anni, divenne il sindaco più giovane d’Italia, poi superato in tempi recenti da altri ’giovanotti’ con la fascia tricolore. Laureato in giurisprudenza, dal ‘72 al ‘79 fu parlamentare nel gruppo Dc, in particolare come esponente della corrente di Carlo Donat-Cattin. Al termine dei mandati parlamentari, ricoprì il ruolo di dirigente amministrativo (uomo di fiducia dell’allora ministro Rosi Bindi) dell’ospedale di Carpi, del Policlinico San Matteo di Pavia e l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna. Ha diretto anche l’istituto Artigianelli.

Daniele Petrone