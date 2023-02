Addio a don Bonilauri Una vita dedicata a fede e solidarietà

di Jacopo Gozzi

Lutto per i monaci benedettini: si sono tenuti ieri mattina nell’Abbazia di San Pietro i funerali di don Mauro Bonilauri, sacerdote e monaco deceduto all’età di 98 anni domenica 19 febbraio all’Ospedale di Baggiovara, dove era stato ricoverato in seguito all’aggravarsi delle condizioni di salute. Nato il 23 gennaio 1925 a Motta di Cavezzo da una famiglia cattolica a cui rimase fortemente legato per tutta la vita e cresciuto spiritualmente a Modena nella parrocchia dei Santi Faustino e Giovita, entrò nell’Abbazia di San Pietro all’età di 48 anni e fu ordinato sacerdote nel 1973. Ricoprì in seguito il ruolo di cellerario, amministrando le finanze del Monastero fino al 2015. Chi lo conosceva, lo ricorda come un uomo sempre attento alla carità: a partire dal 1991 infatti, dopo la prima grande ondata migratoria proveniente principalmente dai Balcani, riuscì a organizzare – con l’aiuto del distretto militare della Caserma Garibaldi – una mensa per somministrare quotidianamente i pasti ai migranti in difficoltà. Vista la sua sensibilità per il sociale e la notevole conoscenza della lingua inglese dovuta a un periodo trascorso negli Stati Uniti, dalla metà degli anni Novanta fu cappellano della comunità nigeriana di Modena e ricoprì questo incarico per più di quindici anni, manifestando sempre grande attenzione alle dinamiche di solidarietà economica e integrazione. Di carattere molto socievole, era noto a tutti per la simpatia, l’estro e i motti di spirito con cui riusciva a cogliere il lato ironico della vita, sdrammatizzando ogni situazione. Amava moltissimo viaggiare fuori dall’Italia, specialmente nelle capitali europee, ma chi lo conosce riferisce che vi erano due momenti dell’anno che in diocesi non poteva perdere: la ricorrenza della Madonna della Neve ogni 5 agosto nella sua Motta di Cavezzo e le vacanze che trascorreva ogni anno al Convento dei Frati Cappuccini di Pavullo nel Frignano. A causa dell’età avanzata e della precarietà delle condizioni di salute, aveva trascorso gli ultimi anni di vita nella Casa del Clero di Cognento.