Addio a Elio. Figura storica di Piandelagotti

È morto ieri, all’età di 76 anni, Elio Palandri, persona nota e amatissima di Piandelagotti. Abitava nella piccola frazione di Casa Giorgi e nulla ha potuto contro una malattia che lo ha portato via nel giro di pochi mesi. A darne l’annuncio il figlio Simone. "Elio è stato sempre amato e benvoluto da tutti. Era un instancabile lavoratore e si è prodigato perché il paese potesse prosperare", ricorda Ferdinando Lunardi. Animatore e organizzatore dei locali alpini di Piandelagotti, ha allestito per tanti anni i ritrovi e le feste presso la chiesetta di San Geminiano a Boscoreale. Tra i soci fondatori di Avis e Avap di Frassinoro, Elio Palandri ha ricoperto incarichi di rilievo all’interno dell’associazione Lapam per la zona della montagna. I funerali si svolgeranno lunedì mattina presso la chiesa principale di Piandelagotti.

g.v.