Addio a Elio Mordini. Storico volontario e sarto della comunità

Si terranno oggi a Pievepelago i funerali di Emilio (per tutti Elio) Mordini (nella foto), 90 anni, un personaggio benvoluto da tutti e molto conosciuto in Appennino sia per l’attività sartoriale e d’abbigliamento della famiglia, che per le sue multiformi partecipazioni ad associazioni di sviluppo sociale e turistico della zona, tra cui il coro Valle del Pelago. Alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Pievepelago, in tanti si stringeranno alla moglie Nanda, ai figli Luca (ex sindaco di Pievepelago) e Stefano, ai parenti tutti. Elio ha avuto molti riconoscimenti per la sua lunga attività professionale nel campo della sartoria ereditata dai genitori (che l’iniziarono nel 1907) ed ora proseguita dal figlio Stefano col marchio ‘Mordini abbigliamento’.

g.p.