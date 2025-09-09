Addio a Elvane, la regina del panino dei luna park

È venuta a mancare sabato scorso all’ospedale di Alessandria la spilambertese Silvana "Elvane" Lodolini, molto conosciuta non solo in zona ma in diverse città d’Italia per "Il re del panino", ovvero il suo immancabile punto vendita di panini che allestiva all’interno di Luna Park lungo tutta la Penisola.

L’appuntamento per darle l’ultimo saluto è in programma oggi alle 11, nella chiesa di San Giovanni a Spilamberto.

Elvane aveva 73 anni e lascia, tra gli altri, l’amato marito Gianni Canese e i figli Daniele e Michele.

Il cognato Enzo La Scala la ricorda commosso: "Elvane – all’anagrafe dovettero chiamarla Silvana perché 73 anni fa si potevano dare solo nomi di santi, ma per tutti noi è sempre stata Elvane – è nata da una famiglia di tradizione giostraia ed è rimasta sempre dentro a quell’ambiente, prima da artista – con le sorelle faceva parte del trio Le Figlie del Sole – e poi, da 50 anni, assieme al marito Gianni si inventò Il Re del Panino all’interno del Luna Park.

Oggi appare quasi scontato, ma fu tra le pioniere di coloro che fecero apprezzare in tutta Italia la piadina romagnola e i panini farciti in maniera personalizzata. Persona affabile e allegra, fu sempre molto attenta anche ai prezzi, perché diceva sempre che più gente possibile doveva apprezzare i suoi panini. Ci ha fatto molto piacere, come familiari, di avere ricevuto messaggi di cordoglio da tante città d’Italia, tra cui Perugia, Biella e altre ancora. Segno che quello che ha realizzato è rimasto nel cuore di tanti".

