Addio a Emilio Zanoli, sindacalista di valore

La Cgil esprime cordoglio per la scomparsa di Emilio Zanoli, stroncato ieri da un malore nella sua abitazione all’età di 77 anni. Operaio metalmeccanico della Corni Fonderie, Emilio Zanoli è stato componente Fiom Cgil della Commissione interna ed esce in distacco sindacale all’inizio degli anni ottanta per diventare funzionario Fiom Cgil all’interno della Federazione lavoratori metalmeccanici unitaria (Flm). Successivamente è stato funzionario Fiom nella zona di Modena Est, e rientra a lavorare per un breve periodo alla Coop Fonditori come responsabile del personale. Negli anni Novanta riprende l’attività sindacale sfruttando l’esperienza ormai consolidata, prima a Sassuolo come funzionario del sindacato tessili Filtea Cgil, poi come funzionario del sindacato edili Fillea a Modena e Castelfranco Emilia. Dall’inizio degli anni duemila Emilio Zanoli fa attività nel sindacato pensionati Spi Cgil anche come coordinatore del distretto Spi di Castelfranco e anche nelle vesti di componente di segreteria sino al 2009, quando esce dal sindacato rimanendo comunque nel ruolo di volontario nelle leghe Spi della città di Modena. All’interno del sindacato Cgil tutti lo ricordano come persona estremamente simpatica, molto umana e piacevole, visto che spesso faceva sorridere con le sue battute e si faceva voler bene da tutti. Perchi fosse interessato a partecipare, i funerali si tengono nel pomeriggio odierno con inizio alle ore 16.30 con saluto e benedizione presso le camere ardenti del Policlinico di Modena. Si proseguirà per la cremazione. Il sindacato della Cgil ha provveduto ieri a inviare ai familiari le più sentite condoglianze.