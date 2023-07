"Addio a Francesco, una vita in aiuto degli altri"

"Francesco, fai buon viaggio": ci sono incredulità, sgomento e dolore nell’addio dei volontari della Croce Blu di San Felice sul Panaro, Medolla e Massa Finalese al presidente dell’associazione Francesco Volponi. Un lutto grave e inatteso, verificatosi nella giornata di domenica 23 luglio, quando, poco dopo le 13.30, il corpo di Volponi, già esanime, è stato trovato in mare, al largo di Porto Garibaldi. "Si tratta di una notizia inaspettata e improvvisa, siamo increduli", fanno sapere, tramite un comunicato diffuso sui social, i volontari della Croce Blu, "Francesco faceva parte della nostra squadra da trentatré anni". Un impegno di lungo corso, indirizzato soprattutto a situazioni di emergenza, nonché agli spostamenti inter-ospedalieri, con sguardo sempre attento rivolto a deboli e sofferenti. "Il nostro presidente dedicava il suo tempo libero all’associazione, essenza della sua vita, con un unico scopo: contribuire ad aiutare gli altri!", ricordano gli amici. Già nel 1986, all’indomani della catastrofe nucleare di Chernobyl, Volponi fu in prima linea per il supporto continuativo alle vittime delle radiazioni, mentre, in tempi più recenti, era stato impegnato nel reperimento di fondi per la salvaguardia del centro L’Ancora. "Il centro riceveva meno contributi", raccontano i volontari, "dunque stavamo cercando soluzioni per quindici ragazzi disabili, che sarebbero rimasti senza copertura assistenziale nelle giornate del fine settimana".

Sposato, Volponi era rimasto vedovo due anni fa, quando la moglie era deceduta a seguito di una caduta in bicicletta, sempre nella località di villeggiatura dove la famiglia era solita trascorrere le vacanze. "Le nostre più sincere condoglianze in questo momento di dolore sono rivolte al figlio Simone, ai nipoti Filippo ed Andrea ed alla famiglia", recita il comunicato redatto dai volontari della Croce Blu. Un impegno, quello nell’associazione, che Volponi ha saputo trasmettere anche ai nipoti: nonostante la giovane età, uno di questi è infatti già iscritto. "Ora potrai riabbracciare la tua tanto amata moglie e noi porteremo sempre te ed i tuoi insegnamenti nei nostri cuori", concludono gli amici.

Ai messaggi di cordoglio si è unito anche quello del sindaco di Medolla, Alberto Calciolari: "La scomparsa improvvisa di Francesco lascia in chi lo ha conosciuto e stimato sgomento e tristezza. Persona dalla infaticabile tenacia e vivacità, ha donato tanta energia, passione e cuore alla comunità locale, tra l’altro come Presidente della Croce Blu di San Felice, Medolla e Massa Finalese. Ai parenti, agli amici e a tutta la Croce Blu il più profondo cordoglio".

Marcello Benassi