Addio a Gabriella Bigi, dirigente innovativa

Due comunità, Carpi e Novi, piangono la morte di Gabriella Bigi, 82 anni, mancata l’altra notte. Residente a Novi, ha sempre lavorato a Carpi, nello specifico per l’amministrazione comunale. E’ stata infatti tra le prime figure dirigenti del Comune di Carpi e al suo nome si lega l’importante transizione che ha portato l’amministrazione all’istituzione del primo Ced, il Centro elaborazione dati. Collocato nella sede di via Manicardi, il Centro diretto da Gabriella Bigi ha portato per la prima volta negli uffici, attraverso terminali, la connessione per l’accesso e la gestione dei dati.

"Gabriella è stata una persona di riferimento per l’amministrazione di Carpi – afferma Wether Cigarini, al tempo sindaco della città dei Pio -. Ha diretto l’installazione e l’inizio del funzionamento del primo elaboratore elettronico, uno dei primi in Regione, che ha determinato l’informatizzazione dell’anagrafe e poi della stessa gestione del bilancio. Erano gli anni Settanta: Gabriella è stata un’autentica pioniera nel campo". "Ha saputo gestire questo nuovo settore con capacità e autorevolezza – prosegue Mauro D’Orazi, storico conoscitore della storia di Carpi – ‘traghettando’ il nostro comune in un meccanismo più elettronico e avanzato". Affettuoso è il ricordo delle tante persone che negli anni hanno lavorato al suo fianco: "Grazie a Gabriella siamo passati dalle schede perforate ai dischetti digitalizzati e ai collegamenti con i ‘personal computer’, in rete con i terminali. Ha dato il via all’evoluzione dell’informatica in sede comunale e in tempi che ora appaiono molto lontani, estendendola al campo della statistica e dei censimenti. A Gabriella va riconosciuto il merito di avere introdotto l’evoluzione non solo degli apparati, dall’anagrafe al personale, alla ragioneria, ma anche del personale stesso del Comune", commenta un altro ex collega.

Il suo nome è legato a stretto giro non solo al comune di Carpi ma anche a quello del suo paese, Novi, che la ricorda per l’instancabile attività di volontariato in svariati settori. "Per tanto tempo ha portato avanti, come volontaria, la qualifica di presidente di due importanti realtà del territorio – interviene il sindaco di Novi, Enrico Diacci – ossia l’Università della Libera Età e l’Auser di Novi. Una persona molto attiva che ha saputo fare crescere altri volontari cui ha passato il testimone. Un vero e proprio pilastro: era bello collaborare con lei, come è stato per il progetto ‘Usi & Riusi’. A nome dell’amministrazione ci stringiamo ai suoi cari, con la promessa di portare avanti i suoi progetti". Gabriella lascia il marito e le figlie; le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata.

Maria Silvia Cabri