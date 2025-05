Addio a Grazioli, cabarettista e cantante di razza

Graziano Grazioli era un noto cantante e cabarettista di origine reggiana, ma modenese per scelte di vita. Il caso ci ha saputo fare facendoci incontrare accanto alla porta ancora chiusa dell’allora sede della mitica Siae di via Buon Pastore. Era il 1998, io stavo lì per la denuncia di una commedia della mia compagnia teatrale dialettale ’La Maraja’; lui per i permessi di suoi spettacoli. E mi colpì quell’omotto in carne che pareva un po’ Gino Bramieri, aveva eloquio e trascorsi artistici di peso. Mi disse che a quasi sessant’anni (era classe 1940) sognava di mettere insieme un festival della canzone dialettale nostrana. Graziano Grazioli, ottima voce stile ’Fred Bongusto’ da giovane aveva partecipato con ottimi risultati al Festival musicale di Castrocaro. Quel mondo lo conosceva bene e se lui non fece il gran salto dei famosi, fu certamente uno che aveva talento. Un bel giorno gli telefonai e così nacque il Festival della Canzone Dialettale Modenese che insieme pilotammo per undici edizioni di seguito (1999-2009). Furono anni belli e duri con un’unica serata a giugno che ci impegnava per prepararla per mesi, ma furono anni esaltanti in ispecie per me che venivo in contatto con mondi musicali di alto tasso artistico. Calcarono i vari palchi del Festival autori come Camillo Santamaria (Cartolari), Pippo Casarini, Marco Dieci, Lucio Diegoli,… e si potrebbe ancora citarne; quindi Front-Men e Women dal passato e futuro scintillante quali Lalo Cibelli, Dino Drusiani, Johnny Borelli, Alberto Bertoli (figlio di Pierangelo), Sabrina Gasparini, Romana Sandri, Cisco, Gaudio Catellani, Maeva… Quei Festival dal 1999 al 2009 ebbero poi pure ospiti speciali (li chiamavamo Superospiti) che chiudevano le serate con vari pezzi. Con Graziano ebbi ancora un paio d’anni di contatti (interventi in spettacoli) e poi il mio cammino si separò dal suo. Di lui posso dire che era un autentico artista, buon musicista, cabarettista di razza con un solo difetto: quello di indulgere verso le battute grasse. Era come gli antichi cantastorie, gli ’Zanni’ che divertivano le corti medio e post-medievali, ma pure le piazze del popolo. E’ stato un Bramieri d’Emilia-Romagna, anche un po’ sfortunato. Graziano, mentre mi aspettti, pensa a come organizzare dei festival a livello regionale e nazionale. Avevamo fondato A.C.D.I. (Associazione Culturale Dialetti Italiani),no? Gian Carlo Montanari