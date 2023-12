Addio a Ilario Palandri, proprietario de ’La Posta’

FRASSINORO

Si è spento a 93 anni Ilario Palandri (foto), storico proprietario dell’albergo ristorante "La Posta" di Piandelagotti, sul territorio comunale di Frassinoro. Una persona molto conosciuta e amata, attorno al cui ricordo si stringono tutti i familiari e il paese. Classe 1930, Ilario (detto ‘Dario’) è stato anche vice-sindaco e consigliere comunale per la Dc tra anni ’60 e ’70. "Un uomo e un lavoratore straordinario" ricordano commossi i figli Liviano e Patrizia, che lavorano entrambi nell’attività familiare. La grande avventura dell’albergo "La Posta" iniziò per Ilario e il fratello Santino nel 1960 e, da allora, non si è mai fermata. Ilario, che ha sempre abitato nell’albergo, aveva perso la moglie Rolanda nel 2005, ma è sempre stato attorniato dai suoi 4 nipoti e 5 pronipoti, di cui andava particolarmente fiero. Anche a loro raccontava di quando, ad appena 16 anni, dovette andare a lavorare come taglialegna in Sardegna, per aiutare la famiglia d’origine.

Ilario Palandri, colpito da una ischemia 3 anni fa, dalla quale si era ripreso quasi a pieno, ha chiuso gli occhi lunedì sera, quando ancora i lavori di ristrutturazione del suo amatissimo albergo non sono terminati. La riapertura, infatti, è prevista per il nuovo anno. "In questo momento così difficile - dice Liviano – cerchiamo di farci forza ricordando le sue parole: ‘anche quando va male, il corpo non deve perire’. Continueremo a lottare e andremo avanti, come ci ha insegnato lui". I funerali si terranno oggi, alle 15, nella Chiesa della "Natività di Maria Vergine" a Piandelagotti.

Matteo Giannacco