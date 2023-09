Addio a Liliana Albertini: "Sindaca dell’amicizia"

La città di Vignola perde una sua storica amministratrice, ricordata pubblicamente per essere stata tra l’altro la "sindaca dell’amicizia": fu infatti lei a siglare l’accordo del primo storico gemellaggio con la città francese di Barbezieux, che continua tuttora. Ieri mattina, all’età di 77 anni, è venuta a mancare Liliana Albertini, prima cittadina di Vignola per due consigliature: dal 1981 al 1985 e dal 1985 al 1987.

Nel 1987, poi, lasciò il suo incarico di sindaca per andare a ricoprire quello di deputata all’interno del Parlamento, in quota all’allora Pci, Partito comunista italiano. Figura apprezzata e stimata anche al di là degli schieramenti di parte, la scomparsa di Albertini è stata annunciata pubblicamente con grande dolore ieri mattina dalla sindaca di Vignola, Emilia Muratori. "Di lei – ha commentato Muratori – ricordo il modo di porsi, la gentilezza, la profondità della persona, le azioni sempre moderate e ponderate". Pubblicamente, poi, l’amministrazione comunale e la stessa Muratori hanno espresso "profondo cordoglio. L’impegno di Liliana per la sua comunità e verso il mondo del lavoro – ricordano - è stato totale e appassionato. Negli anni ha rivestito diversi incarichi: sindacalista, segretaria del Pci di Vignola, deputata della Repubblica, presidente dell’Atcm, componente del Consiglio della Fondazione di Vignola. E’ stata una donna forte e competente, in un’epoca in cui poche donne rivestivano ruoli di comando, ma ha sempre mantenuto un tratto di gentilezza e garbo verso gli altri. Sincere condoglianze al marito Flaminio, alla figlia Claudia e a tutti coloro che le hanno voluto bene". Il marito Flaminio ricorda: "In questi momenti affiorano soprattutto tanti ricordi privati. Del resto, proprio il 29 luglio scorso abbiamo raggiunto insieme il traguardo delle nozze d’oro, 50 anni di matrimonio. Con lei ho condiviso la passione politica, ma devo riconoscere che Liliana è sempre stata più matura di me sotto questo punto di vista. Ha sempre molto creduto in quello che ha fatto e la ricordo come una persona coerente, rigorosa e altruista. Non ha avuto certo un’infanzia facile: proveniva da una famiglia di operai ed è cresciuta in un’epoca difficile per la classe operaia. Non si è mai dimenticata delle esigenze degli ultimi". Per chi volesse omaggiarla per l’ultimo saluto, la salma di Liliana resterà esposta alle camere ardenti dell’ospedale per tutta la giornata di oggi e domani fino alle 10. Successivamente, riposerà poi presso il cimitero della "sua" Vignola.

Marco Pederzoli