Addio a Ludergnani, farmacista e volontario

La brutta notizia si è diffusa in un baleno ieri mattina a Montese e sul paese è calata una cappa di silenzio e di dolore. Prima dell’alba, all’improvviso, nella sua casa a Salto, si è spento il farmacista Riccardo Ludergnani. Aveva 59 anni. Un professionista con la P maiuscola, generoso, sempre disponibile e vicino alle associazioni di volontariato. Era legatissimo alla moglie, ai figli, al nipotino. Il figlio Giorgio è titolare di una farmacia a Pavullo. Era discendente di una schiatta di farmacisti, con attività a Bologna, originari di Sant’Agostino di Ferrara. Nato nella città petroniana il 25 dicembre 1964 e conseguita la laurea in Farmacia, a metà degli anni Novanta, il dottor Ludergnani si trasferì con i familiari Montese e rilevò la farmacia San Lorenzo. Amava tantissimo questo suo paese di adozione che voleva vedere crescere in modo particolare dal punto di vista turistico. E questa sua aspirazione lo portò a entrare subito, in modo molto attivo, nel comitato che nel 1997 organizzò la prima Festa degli artisti. Le capacità non gli mancavano e trasmetteva il suo entusiasmo. Nel 2020 fu tra i principali promotori della nascita di una nuova Pro Loco e i soci lo vollero presidente, carica che ricopriva tuttora. La precedente associazione turistica era inattiva da 15 anni. "Convinti che Montese abbia bellezze storiche, artistiche, naturalistiche ed enogastronomiche in grado di far trascorrere gradevoli momenti e giorni di vacanza – spiegò – abbiamo deciso di fondare una Pro Loco che possa aggregare, col tempo, tutti coloro che credono in queste ricchezze e vogliano preservarle e promuoverle". Da allora, un gruppo di giovani gli è stato al fianco nel ricostituito sodalizio di promozione turistica che ha dato vita a iniziative molto apprezzate, fra le quali il Festival di Storie e cultura ‘Un Paese ci vuole’. Ludergnani stava seguendo con molta attenzione anche il percorso progettuale del Comune che dovrebbe portare, nella tarda primavera, alla costruzione del monumento, a cui teneva molto, a ricordo del carrozzaio Sergio Scaglietti, che sarà eretto nella vasca di Piazza Repubblica. Anche nella vita professionale, il dottor Ludergnani era sempre all’avanguardia e rivestiva incarichi esterni di portata nazionale. Dal 2016 era presidente del Consiglio di Amministrazione di Unico La Farmacia dei Farmacisti Spa, ed era membro del Consiglio del Consorzio InFarmacia e di Codifarma. Questa sera, alle 19, a Montese, sarà recitato il santo Rosario all’Oratorio del Poggio mentre il rito funebre si svolgerà domani (lunedì), alle 14, sempre all’Oratorio. Riposerà nel cimitero di Montese.

Walter Bellisi