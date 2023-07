Addio a Marc Augé "Profondo e vivace, qui nella nostra città era ormai di casa"

di Stefano Marchetti

Lo potevi incontrare sotto il porticato del Lapidario Estense a Palazzo dei Musei: riservato, silenzioso e sempre cortesissimo quando gli ponevi una domanda o semplicemente incrociavi il suo sguardo per un saluto. Marc Augé, il grande antropologo e sociologo francese scomparso ieri a quasi 88 anni, era di casa a Modena e in particolare al Festival Filosofia: dal 2009 era componente del comitato scientifico (come gli indimenticabili Remo Bodei e Tullio Gregory, volati via prima di lui), e ancor prima aveva insegnato ai corsi di alti studi della Fondazione San Carlo. "È stato un amico e un maestro – dice Daniele Francesconi, direttore del festival –. Sicuramente anche grazie a lui si è costruito negli anni un ‘laboratorio’ modenese di dialogo tra la filosofia e le scienze sociali che il festival ha saputo cogliere, affrontando temi molto ampi da varie prospettive".

Marc Augé, già directeur d’études presso l’École des Hautes Études en Sciences sociales di Parigi, ha elaborato un’antropologia dei mondi contemporanei. A lungo ha studiato le comunità africane ("Ha percorso migliaia di chilometri, davvero ha fatto studi sul campo", aggiunge Francesconi) per poi dedicarsi alla nostra società con lo stesso approccio e lo stesso sguardo. Rimane celeberrima la sua teoria sui ‘non luoghi’, ovvero gli spazi comuni che tutti noi frequentiamo anche se sono ‘anonimi’, impersonali e non identitari, come gli aeroporti o le stazioni ferroviarie. "Marc Augé – aggiungono i dirigenti del Festival Filosofia – era convinto che, per essere intellegibili, i processi culturali implichino che nella loro analisi ci rendiamo stranieri a noi stessi". Elemento distintivo del professore era la sua grande capacità di ascolto che derivava proprio dal lungo percorso compiuto per i suoi studi.

Al Festival Filosofia, lungo gli anni, Marc Augé ha tenuto sedici lezioni, sempre con la chiarezza e la laica lucidità del suo pensiero: diversi testi sono anche entrati nella collana delle "Paginette". "Portava sempre il suo sguardo vivace, la sua profonda cultura – ricorda ancora Daniele Francesconi –. E tutti gli anni avevamo un appuntamento fisso, una tradizione: alla vigilia del debutto di ogni nuovo festival, la sera del giovedì, ci incontravamo tutti al Caffè Concerto per un aperitivo. In quell’occasione, tutto il comitato scientifico faceva il punto sull’organizzazione e iniziava a mettere a fuoco gli indirizzi e le idee per l’edizione successiva". Prima le difficoltà nei trasporti internazionali collegate alla pandemia, poi i problemi di salute avevano impedito al professor Augé di tornare a Modena negli ultimi tre anni, ma pur a distanza aveva continuato a dare il suo contributo di pensiero e di saggezza. E con questa gratitudine il festival si appresta a dedicargli un ricordo già nella prossima edizione, dedicata alla "Parola", dal 15 al 17 settembre.