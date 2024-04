Addio a Marco Malavolti. Investigatore modello, fondò la Sheridan alla fine degli anni ’60

Un papà e un investigatore modello. Un uomo che, nel mondo delle investigazioni private e non solo, ha saputo fare la differenza facendosi conoscere non solo a Modena ma in tutta Italia e portando il nome della propria attività fuori confine.

E’ deceduto ieri, all’età di 79 anni Marco Malavolti, titolare della nota agenzia Investigativa Sheridan.

Malavolti era membro onorario della Federazione Italiana degli Istituti Privati per le Investigazioni le Informazioni e la Sicurezza e-Life Member della World Association of Detectives.

Nato a Nonantola, Malavolti aveva fondato l’agenzia alla fine degli anni 60, dopo averla rilevata. Aveva iniziato da solo, per poi crescere professionalmente vantando oggi oltre 60 anni di esperienza nel campo delle investigazioni private, delle investigazioni aziendali e nelle compagnie assicurative, prima a livello locale ed ora anche nazionale ed internazionale.

"E’ stato un pioniere, un precursore delle investigazioni a livello italiano e non solo locale – spiega la figlia Caterina, che lavorava insieme all’amato padre e che ora porterà avanti l’agenzia, che oggi conta quindici dipendenti. Mio padre è sempre stato stimato e visto come esempio dai colleghi – spiega ancora, distrutta dal dolore per l’improvvisa perdita. Quando vado ai convegni, è lui ancora oggi il punto di riferimento, anche dal punto di vista umano. Ha sempre saputo approcciarci con i clienti con estrema umanità ed empatia; dote rara. Faceva questo lavoro dalla fine degli anni 60 – racconta ancora la figlia – ora proverò a portare avanti l’agenzia perchè è quello che voleva".

"Mi divertivo a lavorare con lui e non so se mi divertirò allo stesso modo adesso – continua la figlia – è stato il migliore papà che si potesse desiderare. Eravamo tutto per lui ed eravamo una cosa sola. Quello che mi dà forza è pensare a quello che avrebbe voluto lui, cercando di portare avanti i suoi progetti. Era un padre e un investigatore perfetto, con una bontà d’animo che non si troverà più. Era partito da solo ed ha costruito un gruppo: quindici operativi su tutta Italia. Vorrei che tutti sapessero quanto era speciale e buono; sempre pronto ad aiutare il prossimo".

I funerali si svolgeranno domani, venerdì 5 aprile alle ore 10 nella chiesa di San Giorgio, in via Farini, in centro a Modena a cura delle onoranze funebri Simoni.

Il feretro sarà poi sarà tumulato nella tomba di famiglia al cimitero di Nonantola. Malavolti lascia la moglie Carlotta, l’adorata figlia Caterina e l’insostituibile nonna Chiara