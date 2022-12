Addio a Maria Pia Balboni, custode della memoria

Per Maria Pia Balboni la memoria era tutto: la memoria dei luoghi, a partire da quel Finale antico e prezioso di cui conosceva ogni ‘segreto’, e la memoria delle persone, testimoni di un passato ricco di storia e di storie, come quelle della piccola e generosa comunità ebraica che a lungo visse fra la Torre dei Modenesi e il Castello. Maria Pia Balboni sapeva che senza memoria non c’è futuro. Ci ha lasciato in silenzio, nel cuore del periodo festivo: nel primo pomeriggio di ieri l’hanno trovata senza vita nel suo appartamento di via degli Olmi, dove viveva sola. Nel giorno di Santo Stefano aveva conversato con amici dell’associazione Alma Finalis che lei stessa aveva fondato, ma ieri mattina non rispondeva più al telefono. Purtroppo i timori erano fondati: l’intervento dei soccorritori, allertati da amici e vicini di casa, si è rivelato inutile. Maria Pia Balboni soffriva da tempo per una malattia: quasi certamente una crisi le è stata fatale.

Nata nel 1938, Maria Pia Balboni ha viaggiato in molti Paesi, accompagnando gruppi. Ha raccolto e conservato storie. E già molti decenni fa ha iniziato ad approfondire le vicende della comunità ebraica di Finale e del piccolo cimitero ebraico che ne tramanda la storia. Ha pubblicato studi e saggi, per esempio sull’incredibile figura di Rubino Ventura, ebreo finalese che divenne supremo generale dell’esercito del maharaja, e "Bisognava farlo" con le storie delle famiglie finalesi che durante gli anni bui della seconda guerra mondiale sfidarono i fascisti e i nazisti per accogliere in casa ebrei perseguitati. Per la sua appassionata attività, Maria Pia Balboni aveva contatti con studiosi internazionali. Fu lei, con il gruppo R6J6, a scoprire che Donato Donati, il mercante modenese che nel 1600 aveva acquistato il terreno per fondare il cimitero ebraico finalese, era un antenato del celebre giornalista Arrigo Levi che più volte tornò a Finale per onorare le sue ascendenze. E fu sempre lei a contattare anche il premio Nobel Rita Levi Montalcini che inviò una importante donazione per la cura del cimitero ebraico. Maria Pia era grande amica dello scrittore Giuseppe Pederiali che non mancava mai di ascoltare i suoi incantevoli racconti e sapeva trasferirli anche nei romanzi come "Emiliana". Sempre la dottoressa Balboni, con l’associazione Alma Finalis, ha caldeggiato la posa di due pietre d’inciampo dedicate a luminose figure di ebrei finalesi, la farmacista Ada Osima e il medico Emilio Castelfranchi, vittime della Shoah. "Con Maria Pia Balboni la nostra comunità perde un importantissimo riferimento culturale – sottolinea Elisa Cavallini, assessore alla cultura del Comune di Finale –. Faremo di tutto affinché i suoi temi di studio continuino ad avere per Finale la rilevanza che meritano, a onore della sua memoria".

Stefano Marchetti