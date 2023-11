Addio a Maria Santoro, una mamma speciale

Una vita "dedicata interamente al figlio", segnata da innumerevoli ostacoli ma affrontata sempre "con uno spirito ed un coraggio impressionanti". Se ne è andata giovedì, con tutta Pavullo ed in particolare la frazione di Verica in lutto, Maria Santoro, 86 anni, molto conosciuta e ben voluta da chiunque. Da tempo era affetta da una terribile malattia; si è spenta dopo il ricovero, una settimana fa, a Castelfranco. Della ‘simbiosi’ tra lei e il figlio Domenico, un ragazzo ‘speciale’ (affetto dalla sindrome di Down) di 43 anni, tutti ne erano a conoscenza: famosissimo era infatti il bellissimo presepe che, ogni anno, preparavano con notevole anticipo nella loro casa nel centro di Verica, richiamando sistematicamente decine e decine di visitatori. Anche quest’anno il presepe era già pronto, ma per la prima volta Domenico dovrà passare il Natale senza la sua mamma. A lui, ora, si stringono affettuosamente la comunità di Verica e le cugine Lorena e Concetta (da sempre vicine), oltre che l’amministratore di sostegno (nominata ad ottobre su richiesta di Maria) avvocato Eloisa Bernardoni: "E’ una famiglia che conosco da tantissimo tempo e alla quale sono molto legata, essendo di Verica – spiega Bernardoni –. Eserciterò il mio compito cercando di essere molto presente nella vita di Domenico fin da subito". In paese si conosceva, purtroppo, il difficile quadro clinico di Maria Santoro, che era affetta da tempo da una serie di patologie gravi. "Lei, nonostante questo enorme peso, è voluta rimanere a casa insieme al figlio fino all’ultima settimana, quando le sue condizioni non glielo hanno più permesso – prosegue l’avvocato Bernardoni –. E’ stata una donna fortissima, la sua forza e l’amore che la legavano al figlio le hanno dato una marcia in più, permettendole di sopportare e superare enormi ostacoli. Il rapporto con Domenico era di simbiosi; al momento, lui si sta dimostrando molto coraggioso, ma purtroppo ancora non si rende conto bene di cosa sia accaduto. Il desiderio della sua mamma era scongiurare che potesse finire in una struttura, e tale richiesta sarà esaudita, in quanto Domenico non sarà abbandonato, ma rimarrà nella sua casa di proprietà con l’assistenza di una collaboratrice domestica e il supporto di assistenti sociali e dell’educatrice. Si farà di tutto affinché lui possa continuare la sua quotidianità, nel paese di Verica, dove è solito andare a fare colazione al bar, oppure partecipare alle riunioni degli Alpini. E poi è già pronto il suo presepe, in vista del Natale". L’ultimo saluto a Maria Santoro sarà dato oggi alle 10 presso la chiesa parrocchiale di Verica.

Riccardo Pugliese