Addio a Matteo Mucci, 25 anni, ricordo di Luca Mucci, presidente dell'associazione Modena Terzo Mondo

Addio a Matteo Mucci, 25 anni, impiegato, figlio di Luca Mucci, presidente dell’associazione Modena Terzo Mondo. Matteo lavorava in ufficio tra Modena e Bologna e viveva con la sua compagna Lucia. Era attivo con l’associazione ‘Luca Coscioni’. Nel ricordo del papà Luca, "il nostro Matteo è partito per il suo grande viaggio, tra le nuvole e le stelle, sicuramente ci guarderà da lassù. Nessuno butti via soldi per comprare fiori, piuttosto trasformateli in aiuto per dare da mangiare a chi non ce la fa. In tante zuppe per i bimbi e le loro mamme che bussano alla porta dei nostri volontari".