Addio a Nello Sola, storico funzionario per 35 anni della Coldiretti

Mercoledì si è spento Nello Sola, storico funzionario della Coldiretti di Zocca. Aveva 80 anni. Ha lasciato i figli Silvio e Guido, genero e nuora, nipoti e il fratello Gabriel. I funerali si svolgeranno oggi (venerdì) alle 9,30 nella chiesa parrocchiale di Zocca. Nello Sola era molto conosciuto nel territorio zocchese e in quelli limitrofi. Dopo aver iniziato l’attività professionale nell’ufficio Coldiretti di Vignola era stato promotore dell’ampliamento e dello sviluppo dell’ufficio di Zocca, che ha guidato per 35 anni, fino al 1990. Da semplice recapito lo aveva trasformato in ufficio zona autonomo divenendone segretario con responsabilità sul comprensorio di Zocca e Montese, dove sviluppò iniziative e servizi dedicati al territorio montano. Per anni ha fatto parte del direttivo della Democrazia cristiana zocchese ed è stato socio del Lions Club Montese Appennino Est. Coldiretti Modena si stringe alla famiglia, in particolare alla figlia Silvia collaboratrice dell’Organizzazione.

w. b.