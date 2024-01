Addio a ’Pierina’ la pasticcera: "Il suo sorriso ci mancherà"

Lutto nella comunità carpigiana per la morte di Piera Abate, da tutti conosciuta come Pierina, in Mailli, volto storico della conosciutissima pasticceria di via Duomo. Pierina è venuta a mancare domenica, a 87 anni, circondata dall’affetto dei suoi cari: a darne il doloroso annuncio il marito Adelmo, il fratello Enzo, i nipoti e i pronipoti, unitamente ai parenti tutti. Adelmo e Pierina hanno portato avanti la storica e amatissima Pasticceria Mailli fino al 2004 quando la serranda si è abbassata definitivamente dopo oltre mezzo secolo di storia. La scomparsa di Pierina lascia un grande vuoto in tutti coloro che l’hanno conosciuta. Sono moltissimi i messaggi di condoglianze che stanno giungendo alla famiglia: anche sui social tanti ricordano con affetto Pierina, "indimenticabile, sempre sorridente, e che dire dei suoi fagottini alle mele e della sua crema pasticciera!", e del amore per i dolci e per i viaggi.

m.s.c.