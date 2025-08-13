Addio a Pierluigi Garagnani, l’agricoltore prestato alla politica

Si è spento l’altra notte, all’età di 94 anni, Pierluigi Garagnani, agronomo, imprenditore, giornalista pubblicista ed esponente politico molto conosciuto e stimato tra Savignano e Vignola. L’agricoltura fu la passione che coltivò fin da adolescente e che sfociò anche nel suo lavoro – la sua famiglia era proprietaria del magazzino di frutta di Mulino che fu vero e proprio motore di crescita e sviluppo per Savignano.

"Ha realizzato e introdotto tecnologie per modernizzare la frutticoltura italiana ed è stato promotore della cooperazione ortofrutticola - lo ricordano commossi i figli. Poi la politica fu l’altra area d’interesse. E’ stato un uomo libero, che non aveva paura di andare controcorrente".

Anche in questo caso, l’amore per la cosa pubblica è stato portato avanti fin da ragazzo. Cominciò infatti nelle file della Democrazia Cristiana già nell’immediato secondo dopoguerra. Tentò pure la carriera da deputato, mancando il seggio in Parlamento per pochissimi voti.

A livello locale, per più consigliature, è stato sui banchi dell’opposizione, direttamente o da dietro le quinte. A metà degli Anni Novanta, infatti, fu tra i primi ideatori delle liste civiche, in opposizione al centro sinistra, e portò avanti tante battaglie per questioni grandi e piccole. Oppositore della prima ora alla discarica di Rio Vulpazza, oggi definitivamente archiviata, fu anche il primo proponente del prolungamento di via Monticelli da Mulino a Savignano.

Dotato di una grande ironia, che ebbe modo di esprimere nelle centinaia di edizioni locali di "L’Eco del Panaro", che curava personalmente.

Il ricordo del sindaco di Savignano, Enrico Tagliavini: "Amava il suo paese e ha cercato di dare il suo contributo per migliorarlo".

Sempre molto amato e seguito dalla sua famiglia, oggi è pianto dalla moglie Maria Ramenghi e dai cinque figli Laura, Giovanni, Marcello, Anna Maria e Rita, oltre che da nipoti e pronipoti. I funerali si terranno domani alle 9,30 nella chiesa della sua Mulino, che ha servito per decenni. Già ministro dell’eucaristia e accolito, infatti, non disdegnava nemmeno in tarda età di fare il chierichetto ed è stato fondatore della locale sezione della Caritas, per aiutare i più bisognosi. Per la sua attività lavorativa, gli fu conferita anche l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana.

Marco Pederzoli