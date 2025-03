Addio a Pietro Pinchiorri, un esempio per tutti

Si sono celebrati martedì a Pavullo i funerali di Pietro Pinchiorri, 78 anni, molto conosciuto in Appennino a non solo. Gli amici lo avevano sopranominato ‘Ferrero’ perché era stato rappresentante della famosa multinazionale specializzata in prodotti dolciari. Ha lasciato la moglie Gabriella le figlie Paola e Laura. Al termine della funzione funebre è stato ricordato dall’amico Daniele: "Pietro era un elemento di congiunzione importante, come l’anello di una lunga catena, che quando viene a mancare si abbandona a sé stessa, a terra, senza più nessun controllo. La personalità che esprimeva e che rappresentava all’interno della nostra comunità, ne ha fatto un elemento portante, attivo e partecipe, proprio come l’anello di una catena. Padre esemplare ha sempre inserito al primo posto la famiglia, attivandosi con una garanzia di continuità lavorativa, alla quale ha dedicato tutta la vita. Era un uomo azienda, tanto che il suo soprannome Ferrero lo definiva fino in fondo".

Pietro Pinchiorri – è stato detto – era "rispettoso e rispettato all’interno del suo ambiente di lavoro, una figura quasi mitologica che oggi troviamo solo in qualche film degli anni ’50, quando il rispetto nei confronti del proprio datore di lavoro era ritenuto sinonimo di serietà e un dovere nei confronti di chi ti permetteva di crearti un futuro. Una persona sempre pronta ad aiutare gli altri: qualsiasi cosa gli venisse chiesta la sua risposta era sempre la stessa".

w. b.