Addio a Roberto Capitani, ex presidente Lapam

Si è spento Roberto Capitani, 86 anni, già presidente Lapam di Sestola e appassionato lanciatore di ruzzolone. Da sempre è stato impegnato nell’attività di famiglia nel settore della riparazione, manutenzione e vendita di automobili, ora di proprietà del figlio, che gli è subentrato anche come presidente Lapam. "La scomparsa di Roberto Capitani è davvero una brutta notizia. Non dimenticheremo la sua umanità, la sua capacità imprenditoriale e il suo impegno in associazione", parole di Daniele Grotti, segretario Lapam Confartigianato per le sedi di Sestola e Fanano. E il segretario generale Lapam Carlo Alberto Rossi: "Ricorderemo con affetto Roberto Capitani perché è sempre rimasto un componente della famiglia Lapam. Il suo spirito imprenditoriale ha affondato le radici nel territorio, a cui era molto legato. Il suo impegno come presidente a Sestola ha dato grande impulso all’associazione". Come lanciatore di ruzzolone, Roberto Capitani apparteneva all’associazione Asdr Casine. Così lo ricordano i suoi colleghi lanciatori: "Se ne è andato un amico e grande appassionato del nostro sport".