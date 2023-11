Addio a Sergio Fiocchi, paladino degli alpini

Si è spento improvvisamente nel corso della notte tra martedì e mercoledì, nella sua casa di Renno – pare a causa di un malore – l’alpino ed ex consigliere comunale Sergio Fiocchi, 72 anni. Originario di Pavullo, in paese era molto stimato e conosciuto per aver lavorato presso la Banca Popolare (in piazza San Bartolomeo) e per aver ricoperto importanti ruoli all’interno degli Alpini, un gruppo che lui aveva sempre amato "fin da quando si era messo il cappello in testa la prima volta da militare". Fino alla sua scomparsa, Fiocchi è stato referente provinciale (nel ruolo di revisore) dell’Associazione Nazionale Alpini e consigliere del circolo di Pavullo. Martedì stesso si era recato nella sede delle Penne Nere: "Per me Sergio era come un fratello – spiega Bruno Stefani, capogruppo degli Alpini –. Martedì stava costruendo una casetta per il presepe e, in queste settimane, stavamo preparando il programma del Natale". La sua scomparsa colpisce anche il mondo politico. Verso la fine degli anni ’80, infatti, Fiocchi aveva contribuito a fondare il circolo della Lega, riuscendo ad entrare in Consiglio nel 1993. "Eravamo grandi amici, è stato uno tra quelli che mi aiutò a prendere in mano la Lega", dice l’ex presidente del consiglio comunale Gian Paolo Cintori. Grande dolore è espresso anche dall’ex sindaco Luciano Biolchini: "Era una grande persona ed un grande amico". Si aggiunge il cordoglio del sindaco di Pavullo Davide Venturelli: "Ricorderemo Sergio per il suo impegno a favore della comunità: è stato consigliere comunale, già capogruppo degli alpini è tuttora membro del direttivo di Pavullo. Eravamo in squadra insieme nel 2011 nella civica di Mauro Neri, a tutti i suoi cari esprimo il più sentito cordoglio". I funerali si terranno oggi alle 10 nella Chiesa dei Frati. A salutare "l’amico che ha ‘posato lo zaino’" ci saranno tanti amici Alpini vestiti in divisa e anche il coro Raimondo Montecuccoli.

Riccardo Pugliese