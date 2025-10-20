La crisi che non t’aspetti
Andrea Zanchi
La crisi che non t’aspetti
Modena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Premi Gambero RossoTrattorie Emilia RomagnaLouis Dassilva udienzaInchiesta alluvioneAllerta meteoPensionato star social
Acquista il giornale
CronacaL’addio a Totaro sulle note di Bob Dylan
20 ott 2025
REDAZIONE MODENA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. L’addio a Totaro sulle note di Bob Dylan

L’addio a Totaro sulle note di Bob Dylan

La stampa modenese riunita nella chiesa di Collegara per l’ultimo saluto al giornalista che si è spento a 63 anni

Stefaro Totaro

Stefaro Totaro

Modena, 20 ottobre 2025 – La stampa modenese ha dato oggi l’ultimo saluto al collega Stefano Totaro, storica firma di cronaca nera, per trent’anni alla Gazzetta di Modena, che si è spento a 63 anni. Tanti i giornalisti, anche di altre testate che hanno voluto ricordarlo nella chiesa di Collegara a San Damaso, un doveroso omaggio a una vita dedicata alla professione con curiosità, rigore e al tempo stesso acuta ironia. Totaro, per tutti ‘Tost’, riusciva a trattare anche gli argomenti più spinosi con «grande leggerezza che è sinonimo di intelligenza» è stato sottolineato in chiesa dai colleghi e amici di una vita. Chiacchierare con lui era sempre una scoperta, mai banale. Non era solo un cronista, era un poeta, appassionato di musica e di viaggi. Affamato di scoperte e di risposte.

La sorella Francesca ha letto una commovente poesia-preghiera, ha ricordato gli ultimi giorni al suo fianco, durante il ricovero in ospedale, e gli ha dedicato anche due canzoni: Blowin' In the Wind e Mr. Tambourine Man di Bob Dylan, di cui Totaro era un grande appassionato fin dall’infanzia. Poi l’ultimo viaggio nella bara ricoperta di fiori bianchi, nella consapevolezza che ha lasciato un segno che non sbiadirà mai. 

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata