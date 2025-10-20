L’addio a Totaro sulle note di Bob Dylan

Modena, 20 ottobre 2025 – La stampa modenese ha dato oggi l’ultimo saluto al collega Stefano Totaro, storica firma di cronaca nera, per trent’anni alla Gazzetta di Modena, che si è spento a 63 anni. Tanti i giornalisti, anche di altre testate che hanno voluto ricordarlo nella chiesa di Collegara a San Damaso, un doveroso omaggio a una vita dedicata alla professione con curiosità, rigore e al tempo stesso acuta ironia. Totaro, per tutti ‘Tost’, riusciva a trattare anche gli argomenti più spinosi con «grande leggerezza che è sinonimo di intelligenza» è stato sottolineato in chiesa dai colleghi e amici di una vita. Chiacchierare con lui era sempre una scoperta, mai banale. Non era solo un cronista, era un poeta, appassionato di musica e di viaggi. Affamato di scoperte e di risposte.

La sorella Francesca ha letto una commovente poesia-preghiera, ha ricordato gli ultimi giorni al suo fianco, durante il ricovero in ospedale, e gli ha dedicato anche due canzoni: Blowin' In the Wind e Mr. Tambourine Man di Bob Dylan, di cui Totaro era un grande appassionato fin dall’infanzia. Poi l’ultimo viaggio nella bara ricoperta di fiori bianchi, nella consapevolezza che ha lasciato un segno che non sbiadirà mai.