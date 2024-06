Addio ad Abele Ferrarini. Massaggiatore storico della Fortitudo

La Fortitudo piange il Professore. Abele Ferrarini, modenese nativo di Piumazzo, aveva 83 anni: era stato colpito da un paio di ictus. L’ultimo è stato fatale. Massofisioterapista, come si diceva un tempo, Abele era approdato in Fortitudo all’inizio degli anni Novanta e aveva attraversato tutta la parabola con Giorgio Seràgnoli come proprietario. Masseur, confidente, amico, confessore. Uomo e persona fondamentale per tenere unito lo spogliatoio. Oggetto di mille scherzi – soprattutto Vincenzino Esposito –, Abele rispondeva con il sorriso sulle labbra.

Per volontà di Abele non ci sarà il funerale: sarà cremato. "Voglio che mi ricordino così com’ero", ha lasciato scritto. La parola del Professore è legge. Ciao Abele.

a. gal.