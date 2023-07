Addio ad Adriano Soci, 81 anni, la commozione in chiesa tra bandiere della sinistra

La chiesa di Monteobizzo gremita ha dato ieri pomeriggio l’addio ad Adriano Soci, 81 anni, morto nel drammatico incidente davanti a casa sua a Niviano Alto il 20 giugno scorso. Un’auto condotta da un 45enne in stato di ebbrezza aveva travolto Soci mentre stava facendo un giro sulla sedia a rotelle. In chiesa, diverse erano le bandiere a sventolare: da quella della Fgci (Federazione giovanile comunista italiana), a quelle dell’Anpi e del Pd. Soci, infatti, era sempre stato un militante nel mondo della sinistra. "Possiamo ancora vedere la luce di stelle che non esistono più da secoli – è il messaggio che si legge sul santino –. Così ancora ti riempie e folgora il ricordo di qualcuno che hai amato per poi vederlo andar via".