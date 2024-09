Addio ad Annamaria Loschi: "Era una persona eccezionale"

Per tutti era ‘la maestra’, per passione e vocazione prima che per lavoro. Sono tantissimi i carpigiani, suoi ex alunni e non solo, che piangono la morte di Annamaria Loschi, venuta a mancare ieri all’età di 72 anni. La si ricorda nelle elementari di Budrione, dove anche risiedeva. Oltre alla scuola, amava il tennis e la storia: assidua frequentatrice dell’archivio storico, Annamaria ha dato vita all’associazione ‘Memoria storica’, Centro di documentazione e Archivio delle frazioni di Budrione e Migliarina. Nel 2013 ha curato la pubblicazione di ‘Due asili Due storie’, dedicata ai nidi parrocchiale di Budrione e di Migliarina. Affettuoso il ricordo dell’ex sindaco Alberto Bellelli: "Ogni Natale, puntualmente, mi arrivava la tua stella da appendere all’albero. Mi hai sempre detto che era il tuo modo per dirmi che eri orgogliosa di quello che facevo. Ed ogni anno, vedendo il pacchettino inconfondibile sulla scrivania, ho sorriso pensando di aver tenuto fede a quella promessa. Sarà impossibile dimenticarti". "Carissima Annamaria – scrive Luciana Nora – fantastica amica d’infanzia e poi collega amica, compagna con cui condividevo ideali per una scuola diversa, dove ognuno potesse trovare posto e sviluppo, ci siamo scambiate parole meno di una manciata di giorni fa e davvero non mi aspettavo che in questa tarda estate o anticipo d’autunno te ne saresti andata via. Quanto mi piaceva, confortava il sapere che c’eri, quanto ti ho voluto e continuerò a volerti bene". Le esequie si svolgeranno domani alle 14.30 a Terracielo Funeral Home, per poi procedere per il cimitero di Budrione.

m.s.c.