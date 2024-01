Addio ad Ascari, il commerciante volontario

Grande dolore a Rubiera ha suscitato la notizia della prematura morte, a causa di una grave malattia, di Nicola Ascari. Aveva 47 anni. Nicola era socio del negozio ‘Mirottica’ in via Emilia Est sotto i portici di Rubiera. L’attività è un punto di riferimento per tante persone nel campo dell’ottica e della contattologia.

Nicola viveva nel comune di Formigine e da 19 anni lavorava a Rubiera nel negozio assieme alla moglie e al cognato. Moltissimi i messaggi di vicinanza arrivati ai famigliari del 47enne, ricordato per la sua gentilezza, professionalità, garbo. In lutto la Croce Rossa di Rubiera per la morte di Ascari.

"Nicola – dicono dalla Cri – da due anni era un nostro volontario: ci stiamo organizzando per partecipare al suo funerale".

Anche il sindaco Emanuele Cavallaro ha espresso il proprio cordoglio: "Ho appreso, attonito, della scomparsa di Nicola che da tanti anni si occupava degli occhiali dei rubieresi nel negozio sotto i portici del centro storico. Una persona così gentile e competente da essere diventato rapidamente un punto di riferimento come accadeva con gli artigiani di un tempo che finivano per essere tutti qualcosa di più di abili mani, per i clienti. È davvero terribile apprendere come se ne sia andato così in fretta, così giovane. Non è difficile immaginare il dolore terribile dei suoi cari e amici. A loro esprimiamo il nostro cordoglio".

Ascari lascia la moglie Rosi, il papà Guelfo, la mamma Luciana, i cognati Domenico con Paola, Pietro con Grazia e il nipote Alessandro, i suoceri Salvatore e Anna e gli altri parenti. I funerali si svolgeranno oggi alle 14.30 nella casa funeraria ‘Terracielo Funeral Home’ a Modena in via Emilia Est 1320 dove saranno celebrate le esequie. La salma sarà poi cremata. I famigliari chiedono non fiori, ma offerte alla Croce Rossa del comitato di Rubiera. Un grande dolore per la morte di una persona che verrà ricordata per la sua gentilezza e capacità di entrare in sintonia con i clienti. Il tutto con professionalità e tempestività. Il commerciante aveva sempre un occhio di riguardo nei confronti dei clienti e dei loro bisogni.

Matteo Barca