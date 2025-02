Addio al comandante Vitolo: "Ci hai insegnato che la vita è dedizione"

Una vita da Comandante sempre amato, rispettato dai suoi uomini, per la professionalità, l’onestà, l’impegno e una spiccata sensibilità. Dopo due anni di dura lotta contro la malattia Francesco Vitolo, 62 anni e una vita nella polizia stradale, si è spento.

Vitolo si era arruolato nel febbraio 1983: dopo il Caps a Cesena era stato trasferito quale agente a Modena Nord e nell’88 era diventato Vice Sovrintendente. Assegnato a Vipiteno come Comandante di Sottosezione, nel 1991 era rientrato a Modena Nord come Comandante sino al 1998, dove negli anni aveva raggiunto il grado di Ispettore Superiore.

Nel 1998 era stato trasferito alla Sezione di Modena quale responsabile Ufficio PG e nei primi anni 2000 era stato trasferito a Ravenna quale Comandante della Polfer, dove ha terminato il servizio.

Lo piangono i figli Mario ed Elisa e i tantissimi colleghi. Fra loro anche Giancarlo Alberti, sostituto Commissario a riposo e già Comandante a sua volta della Sottosezione di Modena Nord. Che ora lo ricorda con parole commosse: "Ciao Francesco, hai insegnato con la parola e con l’esempio che la vita è dedizione all’onestà, alla sensibilità, al lavoro e alla famiglia. Rimane in noi, un vuoto incolmabile per chi in vita ha apprezzato la tua persona e la tua profondità di cuore, rimarrai sempre di esempio e vivrai per sempre con noi. Ciao amico mio, Ciao Comandante".

