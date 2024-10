Addio al farmacista Spaggiari. Era attivo anche nell’Unitalsi

La città piange la scomparsa del dottor Massimo Spaggiari, notissimo farmacista della storica farmacia ‘Del Giglio’ di piazza Martiri. Spaggiari è venuto a mancare lunedì, a soli 60 anni. Stimato professionista, è stato sa sempre molto attivo anche nell’ambito dello scautismo del Carpi 1, del Duomo. "Ricordiamo Massimo Spaggiari nostro fratello scout, lupetto esploratore e rover del nostro gruppo tornato alla casa del Padre. Buona strada Massimo", gli dedicano gli amici scout. Molto sentita anche la sua partecipazione come volontario all’Unitalsi di Carpi: in questa veste è sempre stato vicino agli ammalati, accompagnandoli spesso a Lourdes. Le esequie funebri si svolgeranno domani pomeriggio con partenza alle 14. 30 dalla Terracielo Funeral Home (via Lenin) per arrivare alle 15 in Duomo dove verrà celebrata la messa.