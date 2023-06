Addio al fotoreporter Franco Vignoli, una vita dietro l’obiettivo Tutto lo sport in lutto

Lo sport nel dna, in tutte le sue discipline, dal volley all’hockey, ma con una costante nella lunga carriera di Franco Vignoli: le ore appostato, dietro il suo obiettivo, sulla linea di porta. Il calcio era, infatti, la sua più grande passione, era così coinvolto da passare alla storia come il primo fotografo a farsi espellere in serie A finendo poi su SportWeek. Era il 4 novembre del 1962: il Modena stava perdendo in casa col Milan, e l’arbitro Francescon lo mandò fuori perchè, per evitare perdite di tempo, ributtava lui il pallone in campo senza aspettare l’intervento dei raccattapalle, ovviamente consegnandolo alla sua squadra. Per la cronaca la gara terminò 2 a 2, i canarini pareggiarono proprio approfittando di quel momento di distrazione...

E’ solo uno degli aneddoti che descrivono Franco Vignoli, maestro della fotografia, morto ieri all’età di 86 anni, dopo una lunga malattia. Era un modenese doc Vignoli, avviato alla professione dal padre Lino. Classe 1936, finite le scuole dell’obbligo, iniziò a lavorare nel grande negozio di famiglia, 8 dipendenti, in centro a Modena. Dalla via Emilia si trasferì poi in viale Autodromo, schierando sempre la stessa ’formazione’: Franco a immortalare le gesta dei campioni, la moglie Matilde ad accogliere i clienti. Per 60 anni, insieme. Vignoli ha dedicato la vita a catturare momenti che, una volta entrati nel suo obiettivo, diventavano testimonianze autentiche dello sport. Era stato fotografo ufficiale dagli anni Cinquanta del Modena calcio, raccogliendo il testimone del padre, in tempi più recenti del Carpi, e del Sassuolo della promozione dalla C alla A. Ma l’esordio è strettamente legato al volley e alla Panini. Dal ‘68, fu anche il primo fotografo ufficiale dei celebri album di figurine. "Non smetterò mai di ringraziare i fratelli Panini che mi hanno permesso di fare il mestiere più bello del mondo" ripeteva sempre, riguardando le foto del suo archivio sconfinato. Non c’era una sfida che non potesse affrontare, disposto a girare il mondo per uno scatto da prima pagina. Lavorò anche per la Ferrari, seguì Olimpiadi e Mondiali di Atletica, volando fino a Helsinki, e naturalmente il Giro d’Italia. E c’era anche nel 1985 all’Heysel, lo stadio di Bruxelles dove nella calca morirono 39 persone, testimone della strage. Lui stesso venne immortalato e finì in prima pagina sulla rivista Der Spiegel. Ma una delle foto a cui più era affezionato è quella con il campione di ciclismo Fausto Coppi, aveva si e no 15 anni: scattata dal padre, è rimasta appesa nella sua camera. "Con Coppi nacque una amicizia – ricorda la moglie Matilde – si scrivevano lettere". Perché Franco era così, riusciva ad abbattere ogni barriera. Gli allenatori di calcio all’epoca non facevano avvicinare nessuno ma a lui era concesso chiamarli per nome. "Pensi che fu lui ad avere l’idea di fotografare la stretta di mano tra i due allenatori avversari prima di una partita" racconta Matilde. Era una delle sue tante intuizioni, ma Franco era modesto. "Diceva di non essere un’artista – spiega Matilde – invece lui sapeva catturare l’attimo. Aveva occhio". Passione e talento ne avevano fatto una istituzione in città, dove tra l’altro ha lavorato a lungo per la Gazzetta di Modena, e Luciano Pavarotti lo scelse come fotografo per le nozze con Adua Veroni. La zia di Franco, che l’ha cresciuto, lavorava alla Manifattura con la madre di Pavarotti. Da lì l’amicizia con il tenore. Di vip Franco ne ha conosciuti e fotografati a decine, da Gigi Riva a Renzo Ulivieri (tra l’altro fu anche fotografo del Bologna). Era instancabile, Vignoli. Mille vite in una, basti pensare che ha aperto la partita Iva nel ’73 e l’ha chiusa tre anni fa. Ha vissuto anche la trasformazione della fotografia, dalla prima Leica quando era adolescente alle macchine professionali digitali. Il figlio Andrea ha poi seguito le sue orme proseguendo così la tradizione dei Vignoli iniziata già con Lino. Franco Vignoli lascia anche la figlia Federica. I funerali si terranno martedì – ore 16.30 – alla Funeral home Terracielo. Alessandro Bedoni

e Valeria Selmi