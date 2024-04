Addio al giornalista Andrea Rughetti. Un pioniere, memorabili le sue radiocronache

Un pezzo di storia del giornalismo sportivo modenese se ne è andato. Andrea Rughetti 64 anni, è scomparso ieri sera dopo una lunga malattia. Il Rugo, come tutti affettuosamente lo chiamavamo noi colleghi, è stato negli anni pionieristici delle radio e TV locali un volto e una voce di riferimento. Memorabili negli anni Ottanta le sue radiocronache delle partite del Modena effettuate da location impensabili, col telefono dotato di prolunghe lunghissime, quando non esistevano gli apparecchi cellulari. Rughetti ha fatto parte di diverse redazioni sportive modenesi seguendo con passione tutti gli sport. Negli ultimi anni si era dedicato al suo sito Modena noi, con cui seguiva gli avvenimenti sportivi e non della nostra città. Le esequie di Andrea Rughetti si svolgeranno domani mattina alle 9 presso le camere ardenti del Policlinico.