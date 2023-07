Addio al maestro di sci Roberto Ferrari, recordman di lezioni in pista

Si è spento a 82 anni, dopo una lunga malattia, Roberto Ferrari, uno dei più apprezzati maestri di sci del nostro Appennino e recordman di lezioni.

Luciano Magnani, presidente del Consorzio sciistico del Cimone e presidente ad honorem del Collegio nazionale Maestri Sci, così lo ricorda: "Con il maestro Roberto Ferrari scompare un’altra importante figura che ha contribuito per tantissimi anni a tenere alto il livello della Scuola di sci Sestola. La sua grande passione è stata quella dell’insegnamento, indossando sempre con entusiasmo la divisa di maestro e di questo è sempre andato fiero. Era diventato maestro di sci nel 1962 dopo alcune stagioni al monte Amiata dove ha conosciuto la moglie Grazia. Tornò poi ad insegnare nella sua amata Sestola, dove per tanti anni ha conseguito il record di ore di lezione svolte durante l’inverno. Tutti lo ricordano per la sua elevata professionalità e soprattutto per la grande passione che ha trasmesso a migliaia di allievi da tutta Italia e dall’estero per questo bellissimo sport. Come direttore – prosegue Magnani – lo ricordo come un grande maestro: in tutti gli anni che ho avuto l’onore di dirigerlo, non ha mai creato alcun problema e mi ha sempre aiutato nei momenti di difficoltà. Tutti i maestri emiliani, e soprattutto quelli della Scuola sci Sestola, sono vicini alla moglie e al figlio avv. Gabriele Ferrari anche lui diplomato maestro di sci". I funerali si terranno stamattina alle ore 10 nella chiesa parrocchiale di Sestola.

g.p.