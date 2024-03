Addio al maestro Saverio Martinelli

Profondo cordoglio nel mondo musicale modenese per la scomparsa del maestro Saverio Martinelli, 56 anni, che si è spento mercoledì pomeriggio per una malattia affrontata con coraggio e fede profonda: docente e organista titolare del Santuario della Madonna del Murazzo, spesso prestava servizio musicale anche in Duomo. Diplomato in pianoforte all’Istituto musicale Orazio Vecchi di Modena, si era laureato in Discipline della musica presso l’Università di Bologna, aveva frequentato l’università del Jazz a Terni perfezionandosi in seguito nel repertorio americano dei primi del ‘900. Aveva quindi proseguito gli studi laureandosi in clavicembalo e conseguendo il Compimento inferiore di Organo. Nell’ambito della musica sacra aveva approfondito studi relativi a direzione di coro, pratica vocale del canto gregoriano e lauda monodica e polifonica. A lungo ha insegnato Accompagnamento pianistico al Conservatorio di Mantova, dopo esperienze nei Conservatori di Bari, Frosinone e Bolzano, e negli ultimi anni era docente al Conservatorio di Bologna. "Di Saverio ho sempre ammirato la fede radicata e profonda che gli dava sicurezza anche nei momenti bui della malattia – lo ricorda il maestro Francesco Saguatti, responsabile della Cappella musicale del Duomo di Modena –. Il suo ultimo servizio è stato a metà gennaio: nel nostro ultimo incontro mi ha confidato che per lui tutto ciò che gli stava accadendo aveva un significato che avrebbe scoperto con il tempo. L’importante era credere senza dubitare e senza dare spazio alla paura, abbandonandosi alla volontà del Signore". Nonostante la malattia, Saverio Martinelli si era messo a servizio della sua comunità e alla fine di novembre era stato istituito come ministro straordinario dell’Eucaristia.

L’ultimo saluto al maestro Martinelli (che lascia la moglie e due figli) verrà tributato oggi alle 15 proprio al Santuario della Madonna del Murazzo, accanto al cimitero di San Cataldo. "Lo ricorderemo – conclude il maestro Saguatti – suonando quegli stessi brani che lui amava e che lo accompagneranno fra gli Angeli musicisti".

s. m.