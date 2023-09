Addio al musicista Matteo Ferrari "Ci ha lasciato solo cose belle"

E’ cominciato ben prima della cerimonia funebre il ‘lungo addio’ a Matteo Ferrari, il musicista sassolese improvvisamente scomparso a soli 51 anni. Già un’ora prima della liturgia, infatti, sul sagrato del Duomo hanno cominciato a radunarsi i tanti che hanno voluto salutarlo per l’ultima volta, e che hanno poi gremito le navate di San Giorgio commossi e partecipi, quando non increduli per quanto accaduto. "La musica è bellezza, e tu alla musica, e alla bellezza, hai dedicato la vita: trascinatore appassionato, ci hai insegnato lo stare insieme, ognuno con il suo timbro", ha ricordato Don Giacomo Violi, Parroco della Sacra Famiglia di Modena, che ha officiato la cerimonia. Raccontando, lui che Matteo lo conosceva bene, il musicista, l’uomo ed il maestro. "Ci hai insegnato la professionalità, il valore dell’impegno e dello studio, l’importanza del sacrificio, ma ci ai trasmesso soprattutto, grazie all’empatia e all’umanità, l’attenzione all’altro".

Senza mai badare troppo, ha ricordato il sacerdote, agli impegni che si accavallavano, alla fatica del rapportarsi all’altro: insegnava musica ai ragazzi delle medie Alberto Pio di Carpi, Ferrari, collaborava con diverse scuole di musica e corali sparse tra la provincia di Modena e la Regione, girava l’Italia, ormai da più di 10 anni, con l’inseparabile amico Andrea Candeli con cui formava il ‘Duo Sconcerto’ sorretto da una passione che lo spingeva sempre avanti. E sempre con il sorriso. ‘Solo cose belle’, ha ricordato Don Violi nell’omelia, era uno dei suoi motti preferiti, "e solo cose belle – ha aggiunto – ci hai lasciato e ci hai insegnato". Alla cerimonia hanno preso parte, tra i tantissimi, il sindaco Gian Francesco Menani insieme agli assessori Massimo Malagoli e Samanta Ruffaldi: tantissimi i ricordi affidati alla platea nel corso della cerimonia tra cui quelli del Corpo Bandistico la Beneficenza, della scuola di musica Olinto Pistoni e del già citato Andrea Candeli, prima che alcuni suoi allievi rendessero a Ferrari un ultimo omaggio sulle note di ‘Fratello Sole, Sorella Luna’.

