Addio al pilota Nedo Prandi Fondò lo storico Aeroclub

I soci dell’Aeroclub di Carpi e l’intera comunità piangono la scomparsa di Nedo Prandi, morto nella notte di lunedì a 90 anni mentre era ricoverato in ospedale. Il volo era la sua grande passione: fu Nedo, insieme a Giacomo Ferrari a fondare nel 1964 l’Aeroclub che si trova a Fossoli.

"Era il pilota dei ‘paracadutisti’ – ricorda uno dei soci storici, Pietro Caprari –. Io mi sono lanciato infinite volte con lui: un ‘binomio’ di 30 anni insieme. Era gioviale e di compagnia Nedo, amava ridere e raccontare le barzellette: quante domeniche, terminati i voli, ci fermavamo tutti insieme al Club a mangiare in compagnia e lui rallegrava l’atmosfera con racconti spiritosi che sapevano mettere di buon umore. Sicuramente – prosegue Caprari – come Aeroclub organizzeremo qualcosa in sua memoria, come una targa commemorativa che abbiamo dedicato anche a Giacomo Ferrari dopo la sua morte". Prandi, dopo aver lavorato in una maglieria, si era messo in proprio con la moglie, con la ditta ‘Barbara’, ma appena poteva raggiungeva l’aeroporto e si alzava in volo: aveva oltre seimila ore di volo sulle spalle. Dopo i 30 anni di presidenza di Ferrari, il testimone è passato a Prandi che ha ricoperto il ruolo per un anno, restando poi presidente onorario. "Ci siamo conosciuti in quegli anni in cui anche io stavo prendendo il brevetto – racconta l’amico fraterno Arrigo Ghizzoni –. Nedo era come un fratello per me: da quel momento non ci siamo mai lasciati e abbiamo coltivato giornalmente la nostra amicizia, trovandoci a giocare a carte e scambiare due chiacchiere tra amici ogni settimana.

Negli ultimi anni, ogni pomeriggio andavo da lui alle 17 per fargli compagnia e stare insieme: perdo un amico, un fratello".

Nedo amava anche scrivere poesie, con le quali aveva vinto concorsi letterari. Non solo: per anni ha suonato nella banda cittadina, il trombone a tiro.

I funerali, curati dalle onoranze Salvioli, si svolgeranno oggi alle 15.30 con partenza dalla Funeral Home Terracielo per la chiesa di Quartirolo. Al termine delle esequie si procederà verso il cimitero di Soliera dove avverrà la tumulazione. Nedo Prandi lascia la moglie Orianna, i tre figli e gli amati nipoti.