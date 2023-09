Addio al pittore Giorgio Giusti

Il pittore Giorgio Sebastiano Giusti, il Maestro, Jonny per gli amici, non ce l’ha fatta. Dopo una lunga malattia si è spento ieri in tarda serata nella sua casa a Pavullo attorniato dal calore della moglie Donatella e dei figli Matteo e Alessio. Era nato nella città del Frignano il 14 dicembre del 1946. La sua ultima mostra risale allo scorso agosto, allestita nell’antica corte Casa Marini di Polinago. Le sue condizioni di salute gli avevano impedito di essere presente fisicamente, ma all’inaugurazione un suo messaggio, letto dall’attrice Franca Lovino, era arrivato. L’artista pavullese, che ha ottenuto numerosissimi riconoscimenti della critica e del pubblico, era molto legato al suo paese, dove aveva allestito due importanti mostre nel prestigioso Palazzo Ducale. Una nel 1996 e l’altra nel 2009 con la presenza, alla vernice di quest’ultima, di Vittorio Sgarbi, che nella prefazione al catalogo descrisse la pittura di Giusti "anomala, bizzarra, capricciosa, fantasiosa, notturna, onirica, e profondamente padana. Tutti i suoi sogni sono davanti a noi senza furbizie e malizie, senza pudore, senza paura di una certa volgarità, confinante con la caricatura". La pittura era la sua passione, alla quale si era dedicato interamente dal 1973. Per un periodo, assieme al fratello, si era impegnato nell’artigianato d’arte. Poi aveva la musica. Dal 1965 al 1978 fece parte de I Viulan, con il ruolo di compositore, contralto e chitarrista. Sono sue le ricercate copertine dei dischi con etichetta Emi di questo storico gruppo pavullese, nato con il nome enigmatico Leplijoma, formato dalle iniziali dei cognomi dei componenti. Walter Bellisi