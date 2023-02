Addio al prof. Giorgio Timellini, studioso del settore ceramico

La ceramica perde uno dei suoi ‘scienziati’ più apprezzati. E’ infatti scomparso, domenica, il Prof. Ing. Giorgio Timellini, uno dei più autorevoli studiosi del settore ceramico. La Laurea in Ingegneria Chimica presso l’Università degli Studi di Bologna nel 1973 ed una successiva borsa di studio, aprono il suo lungo percorso al Consorzio Universitario Centro Ceramico - una delle prime e più qualificate, proficue e durature collaborazioni istituzionalizzate fra Università, Industria e Territorio – di cui resta dipendente fino al 1987. È proprio allora che Timellini affianca la carriera universitaria alle sue attività di ricerca e di coordinamento del Settore Ceramica e Ambiente del Centro Ceramico, prima come Professore Associato nel raggruppamento scientifico disciplinare "Scienza e Tecnologia dei Materiali" poi, a partire dal 2001, nelle vesti di Professore Ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e dei Materiali dell’Università di Bologna. Nel 2006 viene nominato Direttore del Centro Ceramico, succedendo al Prof. Carlo Palmonari e cinque anni più tardi gli viene conferita la nomina di Accademico della World Academy of Ceramics. L’attività scientifica di Giorgio Timellini si è sviluppata essenzialmente su due filoni, entrambi strettamente dedicati alla ricerca e sviluppo dell’industria delle piastrelle ceramiche: ambientesostenibilità e innovazione tecnologica, proprietà, prestazioni del prodotto. In questo contesto, ha condotto e talora coordinato Progetti di ricerca anche in ambito Europeo; ha fatto parte di numerosi comitati tecnici e gruppi di lavoro nazionali ed internazionali operanti nel campo della prevenzioneriduzione dell’impatto ambientale.