Addio al professor Giorgio Medici: "Colonna portante del liceo Fanti"

Lutto nel mondo della comunità scolastica: ieri mattina è venuto a mancare il professor Giorgio Medici, 85 anni, autentica colonna portante del liceo Fanti per circa una trentina d’anni. Medici è stato infatti storico docente di matematica della sezione A del liceo, già dai tempi di Curta Santa Chiara e poi della attuale sede di viale Peruzzi.

"Un professore molto preparato, scrupoloso ed esigente – afferma Elia Taraborelli, storico preside del Fanti -. Studente lui stesso del liceo, mostrava con orgoglio una foto che lo ritraeva con la maglia da velocista nei campionati studenteschi".

Affettuoso è anche il ricordo una collega del tempo, la professoressa Rosanna Foresti Cabri: "Mitico docente di matematica e fisica nel triennio del corso A, era molto stimato dai colleghi e apprezzato e al tempo stesso ‘temuto’ dai suoi studenti: sapeva unire un atteggiamento a volte scherzoso a un rigore didattico e scientifico assoluti. Con lui e la professoressa Pina Cattania abbiamo accompagnato in gita tante classi nel corso degli anni e conservo ricordi molto belli".

I funerali, curati dalle onoranze Ferrari di Carpi, avranno luogo venerdì partendo alle 10 dalla Terracielo Funeral Home verso la cappella del Cimitero.