Addio al sindacalista Trovato. Denunciò il ’manicomio’ dei bambini

Si svolgono oggi pomeriggio alle 15 a Formigine, presso la chiesa Madre di Formigine, di fronte al Castello, i funerali di Antonio Trovato, della cui scomparsa ha dato notizia la CGIL, di cui Trovato è stato a lungo collaboratore. Siciliano di origine, Trovato era emigrato nel modenese e aveva lavorato come vigilatore a Villa Giardini, l’istituto speciale di Casinalbo aperto nel 1960 e soprannominato ‘il manicomio dei bambini’, struttura che ospitava molti bambini poveri o provenienti da famiglie disagiate e una minoranza di bambini/adolescenti con problemi psichici, grandissima parte dei quali – oltre il 90% - proveniva da fuori regione.

"Alla fine degli Anni Sessanta – scrive la CGIL - fu tra i promotori delle denunce per le spaventose condizioni in cui venivano tenuti i bambini e fu più volte licenziato per rappresaglia sindacale per intimidirlo e mettere a tacere le denunce e le manifestazioni di protesta organizzate anche davanti all’istituto". Reintegrato grazie a lunghe battaglie sindacali e a movimenti di solidarietà popolare, nel 1972, dopo il terzo licenziamento, Trovato è entrato in Cgil a Formigine, divenendo dapprima segretario della locale Camera del Lavoro, per poi passare ai metalmeccanici della Fiom Cgil, e successivamente seguire i lavoratori ceramisti della Filcea Cgil sino alla metà degli anni Ottanta.

Nel 1989 diventa responsabile del patronato Inca della zona di Sassuolo dove rimane fino a metà degli Anni Novanta per poi assumere la carica di segretario di zona e componente della segreteria provinciale del Sunia.