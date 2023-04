Addio al supertifoso ’Brenna’

Tifosi del Modena calcio in lutto per Daniele Bruni ’Brenna’, tra i fondatori del gruppo ’I Mudnes’. "Era un grande tifoso e grande Amico, noi del gruppo lo ricordiamo per il suo animo gentile e disponibile, il suo ricordo ci accompagnerà sempre.

Era sempre positivo e pronto a condividere le sue gioie con noi. Le trasferte con lui erano uno spasso.

Un grazie ai tifosi della Spal per lo striscione in suo onore".

E’ stato, infatti, ricordato sabato durante il derby con la Spal da entrambe le tifoserie: "Ciao Brenna", "Riposa in pace Brenna", ed è stata deposta una corona di fiori nei colori della squadra – giallo e blu –, vicino allo striscione de ’I Mudnes’.

Grande commozione sugli spalti.