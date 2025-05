Addio al visionario Francesco ’Skimen’

Fanano perde un un visionario, una mente innovativa, un uomo che si è sempre speso per il futuro turistico del territorio. Ieri si è spento Francesco Lardi, 79 anni, commerciante. Un paese intero, il Cimone e non solo lo piangono e si stringono alla moglie Alicja, ai figli Isabella e Wiktor e agli altri familiari. I funerali si svolgeranno oggi, alle 10,30, nella chiesa parrocchiale di San Silvestro poi sarà accompagnato al cimitero del luogo.

"Era una persona straordinaria – dice commosso il sindaco Stefano Muzzarelli, un fananese che aveva una visione a lungo termine improntata sul turismo, sul cercare di far star bene i turisti ed è stato uno dei primi a credere che la nostra montagna potesse essere un obiettivo proprio per il turismo. Mi ha insegnato tanto con la sua forza, con la sua visione. Ha fatto moltissimo per la nostra comunità e io voglio ringraziarlo, magari portando avanti il suo sogno, di fare un ponte tibetano alla Madonna del Ponte. In passato ho fatto fare due progetti e ne avevo parlato in Regione. Prometto a Isabella e Wiktor di riprenderli e di portare avanti questo desiderio di Franco".

Francesco Lardi era conosciuto come come Franco Skimen perché dopo aver lasciato l’attività di falegname aveva aperto un negozio sportivo nel capoluogo divenuto l’affermato Skimen. Proponeva marchi d’abbigliamento tecnico e sportivo, noleggio e-bike sci e ciaspole non solo in via Pedrocchi ma anche al Cimoncino. Diede poi vita a Skimen2 nella Repubblica Ceca. Sono diverse le iniziative che a Fanano hanno visto il suo fattivo impegno. Nel 1987 partecipò alla costruzione del Palaghiaccio, fu uno dei fondatori dello Sci Club Fanano del quale divenne presidente, in occasione dei Giochi della gioventù, a tempo perso, costruì fisicamente, facendo il falegname, quello che adesso è l’Ecoday Camping con all’interno il ristorante il Castagno, il primo campeggio a Fanano, oltre a uno dei primi noleggi di sci, di biciclette e di mountain bike. Il suo carissimo amico Giancarlo Muzzarelli, già sindaco di Fanano e ora consigliere regionale, lo ha definito "Un fananese profondo, aperto al mondo e con radici salde. Un uomo in apparenza duro e difficile ma con un cuore grande".

w. b.