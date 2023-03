Addio alla commerciante Vandelli Portò l’alta moda nella sua Pavullo

Domenica si è spenta Franca Vandelli in Fiorentini, di Pavullo, 84 anni, storica commerciante, molto conosciuta e stimata in paese.

Ha lasciato il marito Franco, ex geometra del Comune, i figli Ivan e Manola, la nuora, il genero, nipoti, la sorella Carla che abita a Serramazzoni.

Ieri sera, nelle camere ardenti dell’Ospedale di Pavullo è stato recitato il santo Rosario, molto partecipato, e, oggi, alle 14,50, partendo dalle camere ardenti dell’Ospedale, la salma sarà accompagnata nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo dove, alle 15, sarà celebrata la Santa Messa.

Sarà tumulata nel cimitero locale.

Per molti anni, a Pavullo, la signora Franca ha gestito il negozio di abbigliamento di alta moda per donna, situato in via Giardini, nel cuore del centro storico.

Pioniera in questo settore commerciale, ha aperto una delle prime boutique donna nella città del Frignano.

A seguito della sua morte Pavullo ha perso un altro pezzo di storia.

w.b.